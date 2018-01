EUA acreditam que internet substituirá jornais

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que 61% dos americanos procurarão informações na internet se os jornais continuarem fechando. Segundo o instituto Rasmussen, a maioria dos entrevistados acredita que a rede vai preencher o vazio deixado pelo fim da mídia impressa.

A imprensa escrita dos Estados Unidos tem sofrido com a forte crise, que acabou com diários centenários e obrigou outros, como o "Washington Post" e o "New York Times", a cortarem salários e funcionários.

Porém, ainda há quem prefira o papel à tela do computador, a julgar pelos entrevistados. 35% disseram que nenhuma outra fonte de informação preencherá o espaço deixado pela mídia impressa.

A pesquisa também mostra que 30% dos consultados estão "muito seguros" de que outros veículos serão usados para conseguir notícias de seu interesse. Mas 8% dos entrevistados pensam o contrário.

"É frustrante que os jornalistas sejam vistos agora como pouco mais que uma referência no Wikipedia, uma fonte de informação potencialmente interessante que requer verificação", disse Rasmussen, fundador e editor dos Relatórios Rasmussen.

Quanto aos planos para conservar a indústria jornalística, 37% dos americanos ouvidos se disseram a favor de subvenções aos jornais, mas 43% acham que é melhor que eles deixem de existir.

Além disso, 65% dos entrevistados se opuseram a um resgate da indústria jornalística assim como os planejados pelo governo para o setores financeiro e automobilístico.