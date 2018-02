EUA analisam salmão geneticamente modificado

Andrew Pollack, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A FDA (agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA) estuda a aprovação, para consumo humano, do primeiro animal geneticamente modificado ? um salmão que pode ter duas vezes o tamanho normal.

A empresa criadora tenta aprová-lo há dez anos. Mas, agora, ofereceu quase todos os dados que a agência necessita para concluir se o salmão é seguro para consumo, nutricionalmente equivalente e não causará dano ao ambiente. Cinco dos sete conjuntos de dados foram aprovados.

Alguns grupos ambientalistas e de defesa do consumidor provavelmente vão se opor à aprovação. Mesmo dentro da FDA há uma discussão quanto a se o salmão deve ser rotulado como geneticamente modificado (nos EUA, grãos transgênicos não levam rótulo).

A aprovação ajudaria a abrir o caminho para empresas e cientistas desenvolverem outros tipos de animais transgênicos, como gado mais resistente à doença da vaca louca ou porcos que poderiam fornecer um bacon mais saudável. O próximo da fila para uma possível aprovação deve ser o enviropig ("porco ecológico"), que tem menos fósforo no seu esterco e é menos poluente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O salmão transgênico foi desenvolvido pela AquaBounty Technologies. Trata-se de um salmão do Oceano Atlântico ao qual se acrescentou um gene do hormônio do crescimento de um salmão Chinook, além de uma comutação genética com um tipo de enguia que vive a noroeste do Atlântico e é um parente distante do salmão.

O salmão normalmente não produz o hormônio do crescimento em clima frio. Mas o elemento genético do peixe-macaco mantém sua produção o ano inteiro. Como resultado, esse novo salmão pode crescer para ser comercializado em 16 a 18 meses, em vez de três anos.