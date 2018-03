EUA anunciam medidas para ajudar firmas de hipoteca

O governo americano anunciou neste domingo medidas para ajudar as maiores empresas de hipotecas dos Estados Unidos, Freddie Mac e Fannie Mae. O secretário do Tesouro, Henry Paulson, disse que o governo irá disponibilizar fundos para as empresas e, se necessário, comprar ações delas. "Freddie Mac e Fannie Mãe têm um papel central em nosso sistema financeiro de habitação", disse Paulson. "O apoio delas para o mercado é particularmente importante à medida que trabalhamos na atual correção habitacional", disse. O Banco Central americano, Fed, também anunciou que irá emprestar dinheiro para as duas empresas, caso elas precisem. Temor Segundo o correspondente da BBC em Nova York, Greg Wood, disse que as medidas têm o objetivo de diminuir o temor de que as empresas estão prestes a ficar sem dinheiro. As ações das duas instituições caíram quase 50% na abertura do pregão em Nova York, nesta sexta-feira. Foi a maior queda das ações dessas firmas em 16 anos. Freddie Mac e Fannie Mae são responsáveis por metade das hipotecas dos Estados Unidos e foram duramente atingidas pela desaceleração do setor imobiliário americano. As duas empresas são vitais para o mercado financeiro, uma vez que fornecem fundos para empréstimos voltados para a aquisição de imóveis, ao comprarem hipotecas e as transformarem em investimentos. Como avalistas de hipotecas, as duas companhias estão tendo que arcar com o prejuízo causado por diversos inquilinos que não honraram suas dívidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.