EUA dizem que Coreia do Norte vai pagar por teste nuclear

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, trabalha para assegurar que "a comunidade internacional transmita uma mensagem forte à Coreia do Norte de que a Coreia do Norte vai pagar o preço pelo caminho que segue se não reverter esse rumo", disse a repórteres o porta-voz do Departamento de Estado Ian Kelly.

A Coreia do Norte realizou na segunda-feira seu segundo teste nuclear em dois anos e meio, despertando condenação internacional.

Kelly disse também que os Estados Unidos estão dispostos a reiniciar as conversas entre as duas Coreias, China, Japão, Rússia e Washington sob as quais Pyongyang concordou em 2005 a abandonar todos os seus programas nucleares.

"A porta continua aberta", afirmou Kelly sobre a possibilidade de retomar as negociações com a Coreia do Norte.