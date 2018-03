EUA dizem ter evidências de que líder do Taliban está morto

A Casa Branca havia dito neste domingo mais cedo que não podia confirmar as afirmações do governo paquistanês de que o chefe Taliban Baitullah Mehsud havia sido morto por um avião não-tripulado da CIA.

Perguntado no domingo se Mehsud havia sido morto no ataque, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jim Jones, disse ao programa "Meet the Press" (encontro com a imprensa): "Acreditamos que sim. Nós colocamos na categoria de 90 por cento."

Os comentários aumentam a lista de informações não confirmadas vindas dos dois lados, do governo paquistanês e do Taliban, relacionadas à morte de Mehsud na quarta-feira passada.

O comandante Taliban Wali-ur-Rehman negou informações de que se envolveu num tiroteio com Hakimullah Mehsud, um rival na disputa pela liderança do Taliban no Paquistão.

Wali-ur-Rehman, falando ao telefone com um repórter da Reuters com quem já falou várias vezes, negou que houve uma reunião extraordinária da chura, conselho tribal, para decidir quem seria o sucessor de Baitullah.

"Não há disputas. Não houve briga. Estamos ambos vivos e não houve reunião especial da chura", disse.

Hakimullah Mehsud havia negado que Baitullah Mehsud foi morto por um ataque norte-americano.