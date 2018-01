EUA e aliados conduzem 13 ataques aéreos na Síria e Iraque

O ataque à Síria, perto de Kobani, atingiu uma unidade tática do EI e destruiu cinco posições de combate, de acordo com o comunicado do Exército.

No Iraque, dois ataques aéreos perto de Al Huwikah destruíram seis escavadoras e uma unidade tática.

Perto de Fallujah, quatro ataques atingiram duas unidades táticas, uma posição de combate e destruíram três veículos. Outros ataques próximos a Haditha, Kirkuk e Mosul também afetaram unidades táticas, posições, escavadoras, veículos e outros alvos. Dois ataques perto de Tal Afar atingiram uma fábrica para a montagem de dispositivos explosivos improvisados, de acordo com o comunicado.

(Por Lisa Lambert)