EUA entrega militante paquistanês sênior detido no Afeganistão

As forças americanas capturaram Latif Mehsud, o ex-comandante número dois da facção do Talibã do Paquistão, em outubro de 2013, em uma operação que irritou o então presidente afegão, Hamid Karzai.

Mehsud, um paquistanês, e seus dois guardas foram secretamente levados de avião para o Paquistão, disseram dois altos funcionários de segurança do Paquistão à Reuters. Os militares dos EUA confirmaram que três prisioneiros foram transferidos para a custódia do Paquistão no sábado, mas não quis revelar suas identidades.

"O comandante sênior do TTP Latif Mehsud, que foi preso, foi entregue a autoridades paquistanesas, juntamente com seus guardas", disse um oficial de segurança paquistanês. "Eles chegaram a Islamabad."

As transferências coincidiram, com a visita do Secretário de Defesa dos EUA Chuck Hagel, que está de saída do cargo, para o Afeganistão.

Eles também seguem uma série de ataques aéreos dos EUA contra o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ou Talibã Paquistanês, e a al Qaeda. No sábado, os militares paquistaneses mataram um comandante da Al Qaeda acusado de conspirar para bombardear o metrô de Nova York.

O dilema sobre o que fazer com os prisioneiros detidos na prisão norte de Cabul reacendeu a indignação com a política norte-americana de rendição nas fases iniciais da guerra do Afeganistão.

O destino dos prisioneiros restantes não tinha sido decidido e eles poderiam ser devolvidos aos seus países de origem, trazidos para o sistema legal dos Estados Unidos ou para a prisão de Guantánamo, em Cuba, disse o comandante do centro de detenção, à Reuters, em setembro.

(Por Kay Johnson e Saud Mehsud)