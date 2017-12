EUA exortam Coreia do Norte a não realizar novo teste nuclear

Segundo a mídia sul-coreana, o governo da Coreia do Sul disse nesta terça-feira que foi detectado um aumento nas atividades na instalação subterrânea de testes nucleares da Coreia do Norte, o que indica possíveis preparativos para outro teste atômico.

Os relatos chegam pouco antes da viagem do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Japão e à Coreia do Sul, onde discutirá maneiras de lidar com o programa de armas nucleares norte-coreano. Obama deve chegar a Tóquio na quarta-feira e a Seul, na sexta-feira.

"Certamente vimos as reportagens... sobre um possível aumento nas atividades na instalação de testes nucleares da Coreia do Norte", disse a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Jen Psaki. "Estamos monitorando de perto a situação na península coreana".

"Continuamos a exortar a Coreia do Norte a conter quaisquer ações que ameacem a paz e a segurança regionais e a cumprir suas obrigações e seus compromissos internacionais", declarou ela.

No mês passado, a Coreia do Norte alertou que não descartaria uma "nova forma" de teste nuclear depois que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas criticou Pyongyang por lançar mísseis balísticos no mar.

(Reportagem de David Brunnstrom)