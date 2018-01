EUA já tem filmes em HD DVD Pouco tempo depois da Toshiba ter lançado o primeiro tocador de discos HD DVD no mercado mundial (o disco é um ´super-DVD´), os EUA recebem nesta semana os primeiros filmes com alta definição gravados nestes discos. Os primeiros estúdios a divulgar lançamentos foram a Warner Home Vídeo e a Universal Studios, com títulos como ´Menina de Ouro´, ´O Último Samurai´, ´O Fantasma da Ópera´ e ´Serenity - A Luta pelo Amanhã´. Para os próximos meses estão previstos filmes como ´A Supremacia Bourne´ e ´Soldado Anônimo´, ´Apollo 13´, ´Van Helsing´ e ´U-571´. Os estúdios não divulgaram qual será a definição dos filmes. A imagem de um DVD convencional apresenta até 480 linhas horizontais de definição, enquanto os primeiros filmes em HD DVD devem apresentar 720 ou 1080 linhas horizontais. Sabe-se que ´O Último Samurai´ apresentará resolução de 1080 linhas, definição superior a de muitos displays em uso no mercado. A rede de locação de vídeo Blockbuster também deve disponibilizar os primeiros filmes em HD DVD por meio de seu serviço de locação pela internet, movimento que deve ser seguido nas próximas semanas pelo serviço de aluguel de filmes Netflix, que opera nos EUA.