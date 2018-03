EUA 'monitoram' acontecimentos no Brasil, diz porta-voz Os Estados Unidos estão "monitorando" os protestos dos últimos dias no Brasil, afirmou nesta terça-feira, 18, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Jen Psaki. "É claro que estamos monitorando os eventos no Brasil, como era de se esperar", declarou Jen Psaki ao ser questionada sobre o assunto, no encerramento de uma entrevista à imprensa concedida mais cedo na sede da chancelaria norte-americana.