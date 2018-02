EUA oferecem ajuda à Rússia para segurança dos Jogos de Inverno de Sochi

Segundo um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano, um grupo de militantes fez ameaças diretas explícitas de causar danos aos Jogos.

Dois atentados com bombas na cidade russa de Volgogrado nos dois últimos dias, um na estação ferroviária central e outro em um ônibus, mataram dezenas de pessoas e criaram ansiedade quanto à segurança da competição.

Funcionários dos EUA disseram que autoridades russas e norte-americanas vêm mantendo amplos contatos quanto aos preparativos para a segurança dos Jogos. Os EUA devem compartilhar com a Rússia informações sobre possíveis ameaças ao evento.

Um funcionário do Departamento de Estado informou nesta segunda-feira que os EUA estão adotando "uma porção de medidas" relacionadas com os Jogos de Inverno.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades do setor de segurança dos EUA disseram que o governo não ficou surpreso com os atentados de Volgogrado e já previa que esse tipo de ataque ocorreria na fase de preparação para os Jogos.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Caitlin Hayden, condenou os atentados em Volgogrado, atribuídos a atacantes-suicidas. Ela acrescentou que o governo norte-americano ofereceu apoio pleno "ao governo russo nos preparativos para a segurança dos Jogos Olímpicos de Sochi".

"Nós gostaríamos de ter a oportunidade de estreitar a cooperação pela segurança de atletas, espectadores e outros participantes."

Espera-se que o Departamento de Estado deve emitir um aviso nesta segunda-feira prevenindo viajantes norte-americanos sobre possíveis atentados e tomada de reféns na Rússia, especialmente na região do Cáucaso do Norte, situada a menos de 160 quilômetros de Sochi.

A oferta dos EUA de estreita cooperação com a Rússia ocorre depois que dois fatos no começo do ano elevaram a tensão entre as agências de segurança russas e norte-americanas: o envolvimento de dois irmãos chechenos no atentado contra a Maratona de Boston e a concessão pela Rússia de asilo temporário ao ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA Edward Snowden.

Apesar desses pontos de atrito, uma autoridade dos EUA disse que a cooperação entre os dois países sobre a segurança durante os Jogos melhorou na fase final de preparação para o evento.

Em novembro, o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, Matthew Olsen, declarou que a sua agência estava "coordenando e integrando o apoio da comunidade de inteligência... para os Jogos de Inverno em Sochi".

(Reportagem de Mark Hosenball)