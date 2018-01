EUA: operadora de celular retira toque antiimigrante O gigante norte-americana Cingular, operadora de telefonia móvel, teve que retirar de seu site um toque para celulares que incluía o som de uma sirene e a voz de um agente fronteiriço ameaçando deportar um imigrante sem documentos. Um porta-voz disse que a empresa desconhecia o conteúdo do alarme e o retirou imediatamente de circulação. A história foi revelada por um jornal da cidade de Brownville, no Texas, que reproduziu a seqüência da campainha, vendida por US$ 2,49 na Internet. O "ringtone" começava com o som de uma sirene, seguido pela voz de um agente fronteiriço que falava metade em espanhol e metade em inglês: "por favor, put the oranges down and step away from the cell phone. I repeat-o, put the oranges down and step away from the telephone- o. I´m deporting you back home-o" (por favor coloque as laranjas no chão e se afaste do celular, repito, coloque as laranjas no chão e se afaste do celular. Estou te deportando para casa). A letra faz referência às laranjas que muitos imigrantes ilegais carregam consigo para driblar a sede; e também apela para jogos de pronúncia como "repeat-o", que os norte-americanos usam para "espanholizar" suas palavras. A Cingular acatou imediatamente as reclamações das organizações latinas, como a League of United Latin American Citizens, cujo porta-voz, Brent Wilkes, qualificou o produto "horrivelmente ofensivo e desagradável". "Lamentamos profundamente o ocorrido e pedimos desculpas", disse Mark Siegel, um porta-voz da companhia telefônica, que reconheceu que o tom era "ofensivo".