EUA: pesquisa confirma importância da Web para tomar decisões Cerca da metade de todos os usuários da internet nos Estados Unidos a utilizam para decisões importantes, desde a busca por uma casa à escolha de uma universidade para os filhos, segundo uma entrevista divulgada hoje. A pesquisa do Pew Internet and American Life Project, que busca explorar o impacto da internet e outras tecnologias na sociedade, mostra até que ponto a rede se tornou uma ferramenta indispensável para os assuntos cotidianos no país. O estudo aponta que 46% dos internautas utilizaram a rede ao ter de tomar uma grande decisão nos dois últimos anos. O número é um pouco mais alto que em 2002, quando 40% disseram utilizar a rede para isso. Cerca de 21 milhões de americanos foram à internet para buscar formação extra envolvendo sua profissão; 17 milhões fizeram o mesmo para escolher uma universidade para um familiar ou ajudar uma pessoa próxima que estava doente. Outros usos são: comprar carros, realizar investimentos, buscar um lugar para viver, mudar de trabalho e informar-se sobre uma doença. A pesquisa também revela que, ao contrário do esperado, os americanos não se vêem saturados pela quantidade de dados existente na internet, já que somente 15% se dizem "aflitos" pela avalanche de informação.