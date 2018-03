EUA: pílula do dia seguinte aos 15 anos tem aval A Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, informou, na terça-feira, 30/04, ter autorizado a compra do anticoncepcional conhecido como a pílula do dia seguinte sem receita por mulheres com idade a partir de 15 anos. As pílulas também poderão ser vendidas em drogarias e não só em farmácias - que vendem apenas remédios.