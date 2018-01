EUA pode aumentar pena por pirataria A pirataria de música e software é um problema global, acontecendo mesmo nos EUA, berço de muitas empresas de tecnologia e país com situação econômica bem mais favorável ao consumo legal de conteúdos digitais. Nem por isso eles estão amolecendo com as cópias ilegais. A mais nova onda de combate à pirataria passa por alterações na lei DMCA Digital Millenium Copyright Act), que protege os direitos autorais naquele país. Chamado de Ato de Proteção de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Protection Act of 2006), o pacote de mudanças prevê alterações na pena para crimes de pirataria de música ou software dobraria, pulando de cinco para dez anos de reclusão. Com isso, a punição por pirataria seria maior do que a que é aplicada aos distribuidores de pornografia infantil, que é de sete anos. A medida autoriza ainda escutas e monitoramento de tráfego de dados quando houver uma suspeita de pirataria, dispensando os investigadores de pedirem permissão judicial. Outra medida inclui a destruição de qualquer elemento físico usado no processo de pirataria. A proposta também prevê a criação de uma unidade do FBI dedicada apenas à investigação de crimes de direitos autorais.