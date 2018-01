EUA: polêmica sobre games violentos pode chegar ao Congresso Oito representantes de estados e municípios americanos se manifestaram a favor do projeto de lei contra a violência nos videogames, que abriu caminho rumo ao Congresso dos EUA. Os governadores dos estados de Oklahoma, Washington, Illinois, Michigan, Califórnia e Minnesota, além dos prefeitos de St. Louis e Indianápolis, pretendem transformar o projeto - que ficou conhecido como HB3004 - em uma nova lei que restrinja o acesso dos menores aos jogos com conteúdo violento ou sexualmente explícito. "A violência nos videogames cresceu de maneira extraordinária. Os pais têm a responsabilidade pelo que seus filhos fazem ou vêem, e esse projeto de lei oferece a possibilidade de controlar mais de perto com que jogos seus filhos estão se entretendo", afirmou o governador de Oklahoma, Brad Henry, em comunicado. Na outra trincheira, está a Entertainment Software Association (ESA), para a qual o projeto viola diretamente a primeira emenda da constituição dos EUA, que defende a liberdade de expressão e de imprensa. A ESA interpôs diversos recursos para minar a proposta dos representantes estaduais e municipais - que, na maioria dos casos foi considerada inconstitucional. Exceto na Califórnia, onde a proposta ainda está em estudo, e em Minnesota e Oklahoma, onde procedimento judicial acaba de começar. A polêmica já chegou ao Congresso, e na semana passada foi tema de uma primeira reunião da Subcomissão de Energia e Comércio. Durante a reunião, os membros dessa instância, liderados pelo congressista por Utah Jim Matheson, criticaram o trabalho dos distribuidores, que não impedem que os jogos para adultos cheguem aos menores de idade. Matheson defende que os pontos de venda ao público exijam a apresentação de um documento de identidade aos compradores antes de venderem a eles um jogo adulto, além de duras sanções aos distribuidores que não cumpram o requisito. "O único que peço é que os compradores tenham que apresentar um documento de identidade quando queiram adquirir um jogo classificado como sendo para adultos", afirmou Matheson. Joshua Fairfield, professor de Direito da Universidade de Indiana, alertou na rede de televisão "CNBC" que "80% dos videogames estão classificados para adultos", e que entre os mais vendidos estão "os de ação", com 31% do total. Matheson propõe um sistema de classificação mais claro, que vai contra o atual, "elaborado pela própria indústria". Em resposta a tudo isso, a Entertainment Software Rating Board (ESRB), encarregada da avaliação e da qualificação dos jogos, defende seu sistema de classificação e diz ser impossível que seus especialistas avaliem o conteúdo de cada um dos mais de 1.100 jogos lançados no mercado a cada ano. A polêmica sobre os conteúdos violentos e sexuais nos videogames surgiu há quase um ano, quando se descobriu que no jogo "Grand Theft Auto: San Andreas" havia um conteúdo sexual que nem a própria companhia parecia conhecer e que podia ser ativado pelos usuários. A descoberta provocou uma investigação federal que terminou com a retirada de algumas cópias do produto, gerando grande polêmica. A série "Grand Theft Auto", conhecida por permitir aos jogadores cometer todo o tipo de crimes virtuais, foi um marco na indústria e se transformou na mais lucrativa franquia do setor nos EUA, com vendas que superam US$ 1 bilhão. Segundo alguns analistas, a controvérsia, unida à incerteza sobre os videogames de nova geração, fez com que as vendas dos consoles caíssem 10% em maio, embora ainda seja uma indústria muito rentável, que em 2005 gerou US$ 12,6 bilhões.