EUA quer reconhecer vício em games como disfunção

A Associação Médica Americana (AMA, na sigla em inglês) quer reconhecer o vício em games como um distúrbio à parte entre os vários problemas de dependência, a partir de um relatório que analisou os impactos emocionais e comportamentais dos videogames, chefiado pelo pesquisador Mohamed K. Khan. O relatório também propõe que a FTC (Federal Trade Commission), o Departamento de Comércio dos EUA, pressione os fabricantes de jogos para revisar o sistema atual de idade indicativa para jogos, que a AMA trabalhe junto com a academia norte-americana dos pediatras e entidades médicas em geral para alertar sobre os riscos de exposição exagerada à mídia e ainda que a entidade forneça às famílias dos jogadores materiais apropriados com orientações sobre como fazer um uso ‘sadio’ dos videogames. A entidade também recomenda o estabelecimento de limites como entre uma e duas horas de jogo como um limite de tempo para os jogadores e que os pais acompanhem as atividades dos filhos em jogos e na internet, no sentido de saber se os games trazem conteúdos impróprios para menores e que o vício em games e internet passe a ser considerado formalmente um distúrbio e que faça parte dos estudos estatísticos sobre problemas comportamentais.