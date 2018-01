EUA querem braço biônico para 2009 O DARPA - Departamento de Pesquisa em Projetos de Defesa do governo dos EUA vai patrocinar o desenvolvimento de uma prótese cibernética que pareça e funcione exatamente como um braço humano até o ano 2009. O projeto, que será coordenado pelo laboratório de física aplicada da Universidade John Hopkins, de Baltimore, receberá US$ 55 milhões combinados de recursos públicos e privados. O dinheiro financiará estudos de biólogos, medidos e engenheiros eletrônicos em 28 centros de pesquisa e universidades, que produzirão diversos protótipos, entre os quais sairão modelos que serão testados em pacientes reais. Os objetivos são ousados: as próteses devem superar limitações de movimento nos modelos atuais, de forma que amputados possam recuperar movimentos triviais como fechar os botões de uma camisa ou até receber estímulos sensoriais de tato a partir dos dedos da mão biônica. Potencial Os dispositivos atuais podem ser controlados por mecanismos de comando implantados cirurgicamente ou então ligados a nervos existentes no corpo de amputados, permitindo aos braços receber comandos direto do cérebro dos pacientes. Há a expectativa de que a tecnologia desenvolvida, se bem sucedida. possa ser adaptada mais tarde para modelos de pernas cibernéticas. Os mecanismos, infelizmente, já têm público garantido graças ao crescente número de soldados são feridos em combates como os que acontecem no Iraque, por conta de ataques de insurgentes.