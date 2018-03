EUA retiram da Sérvia funcionários de embaixada

A embaixada dos Estados Unidos na capital da Sérvia, Belgrado, retirou do país todos os seus funcionários não essenciais neste sábado. A decisão foi tomada depois do ataque de manifestantes contra a representação americana, na noite de quinta-feira, motivada pelo reconhecimento da independência da província sérvia de Kosovo pelos Estados Unidos e por outros países Um comboio de 40 veículos com todos os funcionários da embaixada e seus parentes já deixou Belgrado na direção da Croácia. Em nota oficial, os diplomatas americanos afirmaram ter oferecido também a cidadãos americanos radicados na Sérvia a possibilidade de participarem do comboio para a Croácia. O comunicado diz ainda que a retirada do pessoal teve o objetivo de garantir a segurança dos funcionários. A expectativa é de que os americanos permaneçam no país vizinho pelo menos uma semana. A embaixada em Belgrado continua fechada, já que são necessários reparos a algumas partes do prédio, incendiadas na quinta-feira. A polícia da capital sérvia já teria prendido cerca de 200 pessoas por envolvimento nos atos de violência registrados após a manifestação pacífica contra a independência do Kosovo, que deixaram um morto e dezenas de feridos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.