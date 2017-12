EUA, Rússia, Ucrânia e UE pedem fim da violência na Ucrânia

"Todos os lados devem se abster de qualquer tipo de violência, intimidação ou ações provocativas", de acordo com um comunicado conjunto divulgado depois que os quatro chanceleres se reuniram em Genebra, na Suíça.

"Todos os grupos armados ilegais devem ser desarmados; todos os edifícios tomados ilegalmente devem ser devolvidos aos seus legítimos donos; ruas, praças e outros locais públicos ocupados ilegalmente nas cidades e vilas da Ucrânia devem ser desocupados", acrescentou.

A declaração também pediu uma "amplo diálogo nacional" e disse que a missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) deve desempenhar um papel de liderança na implementação de medidas para acalmar a situação nos próximos dias.

Separatistas atacaram uma base da guarda nacional ucraniana durante a noite e Kiev afirmou que três deles foram mortos, no mais violento incidente em 10 dias de rebelião pró-russa na Ucrânia.

Tendo em conta que Estados Unidos e outros países ocidentais acusam a Rússia, que anexou a Crimeia no mês passado, de estar por trás da recente agitação no leste da Ucrânia, não ficou imediatamente claro o que Moscou pode fazer para realizar as etapas exigidas na declaração conjunta.

(Reportagem de Tom Miles e Arshad Mohammed)