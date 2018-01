EUA subsidiará compra de decodificador de TV digital OS EUA já começaram a transição de seus sistemas de TV e a expectativa é que até 2009, todas as transmissões de TV aberta migrem para sinais digitais. Lá, assim como acontecerá no Brasil, muitos aparelhos antigos precisarão de decodificadores para receber estes sinais. Como o governo norte-americano estima que pelo menos 21 milhões de cidadãos não terão condições de adquirir estes aparelhos, será instituído um subsídio por meio do Departamento do Comércio daquele país para financiar a aquisição de conversores para a população de baixa renda. Os recursos alocados para este programa podem chegar a US$ 1,5 bilhão. Segundo estimativas do setor, existem cerca de 44 milhões de aparelhos de TV ativos nos EUA que recebem exclusivamente sinais de TV aberta.