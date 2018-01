EUA têm 147 milhões de internautas maiores de idade Os EUA contam com 147 milhões de internautas com mais de 18 anos, cifra 10% superior aos 133 milhões registrados no início de 2005, segundo levantamento da Pew Internet and American Life Project, organização que monitora os hábitos digitais dos norte-americanos. O país conta com o maior número de internautas ativos, seguido pela China, que conta com aproximadamente 111 milhões de usuários da internet. Nos EUA, a banda larga está presente em 42% dos lares, chegando a 84 milhões de usuários, contra 29% em 2005. Ainda de acordo com o levantamento, 88% das pessoas com idade entre 18 e 29 anos acessam a Web nos EUA.