EUA terão vacina contra H1N1 no 2o semestre, diz autoridade

Sebelius disse que o governo está acelerando a produção da vacina contra a gripe sazonal, que, acredita-se, deve infectar milhões de norte-americanos.

"Ao mesmo tempo, estamos estudando o vírus para atacar o H1N1 e vamos estar prontos para produzir quando a hora chegar", declarou ela à NBC. "Então, estaremos prontos para as duas gripes, no outono (primavera no Brasil)."

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) avaliam se vão juntar a gripe do H1N1 às vacinas contra gripe sazonal, cuja distribuição começa em setembro no Hemisfério Norte.

Empresas já estão fazendo a vacina para os meses do outono com uma mistura de três vírus de influenza, escolhidos neste ano, antes do surto da nova gripe.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O que não foi ainda determinado, e vai ser determinado pelos cientistas, é se a produção de vacina para o H1N1 faz sentido, se nós realmente queremos produzir em larga escala", disse a secretária Sebelius para a Fox TV.

A fabricação da vacina contra influenza leva meses, e as vacinas têm de ser produzidas todos os anos, com novos tipos do vírus sempre em mutação.

Cerca de uma dezena de indústrias tem licença para produzir as vacinas. A OMS e CDC disponibilizam amostras do vírus para os laboratórios, que fazem os medicamentos.

"É muito cedo para produzir alguma coisa", declarou Sebelius à Fox.

"O que eles precisam fazer agora com o vírus H1N1 é testá-lo, é ter certeza de que eles têm o antídoto correto, a dosagem correta, e então decidirem cientificamente se é o caso ou não de uma produção de vacina em larga escala", disse a secretária.

(Reportagem por David Morgan)