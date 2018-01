EUA testa novo serviço de jornalismo participativo na Web O grupo responsável pelo jornal norte-americano Los Angeles Daily News estreou hoje um novo projeto de jornalismo colaborativo, o Valleynews.com. O site permite a usuários cadastrados escrever e postar notícias acompanhadas de fotos, além de montar blogs. A idéia é que os usuários façam a cobertura voluntária com a perspectiva de fatos e eventos que aconteçam em seus bairros. A equipe de coordenação responsável pelo endereço irá decidir entre as histórias publicadas quais irão para a página principal do site O experimento também é uma tentativa de criar um novo modelo de negócios com notícias, indo além da publicação em papel. A partir do dia 5 de outubro, o grupo também irá publicar as melhores histórias dos jornalistas-internautas em cadernos de edições regionais impressas (regiões norte, sul, leste e oeste de San Fernando Valley, e outras regiões como Burbank, Glendale, Santa Clarita e Antelope Valley.