EUA vão ao Second Life em busca de terroristas

O governo norte-americano em breve levará suas investigações para os universos on-line. Segundo a agência norte-americana de notícias OTR Press, um programa patrulhará os mundos virtuais, como o Second Life e o World of Warcraft, para encontrar possíveis terroristas. No momento, o projeto batizado como Reynard está em sua primeira fase e começará a analisar o comportamento dos jogadores para traçar um perfil dos terroristas. Ao estilo de 1984, obra de ficção do escritor britânico George Orwell na qual os indivíduos são monitorados por um "grande irmão", o governo norte-americano estende sua vigilância a todas as esferas da sociedade para encontrar possíveis terroristas. Desse modo, as autoridades norte-americanas têm como objetivo "detectar automaticamente comportamentos e ações suspeitas no mundo virtual", diz a revista Wired, citada pela agência de notícias. De acordo com a Wired, além de diversos sistemas de análise de comportamento, o projeto conta com um programa de "extração e análise de conteúdos" e um software que automaticamente reconhece rostos virtuais, missões e objetos.