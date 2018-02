EUA vão enviar tropas à República Centro-Africana para conter violência

Dois aviões C-17 norte-americanos vão decolar do Burundi para a República Centro-Africana com cerca de 850 soldados nas próximas 24 horas, disse um porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Robert Firman. Não ficou claro qual apoio adicional os EUA poderão dar, mas Firman disse que consultas estavam em andamento.

Outro porta-voz do Pentágono, Carl Woog, disse que os militares estavam trabalhando para identificar recursos adicionais que podem ajudar a atender mais pedidos de assistência.

"Os Estados Unidos estão se juntando à comunidade internacional neste esforço por causa da nossa crença de que uma ação imediata é necessária para evitar uma catástrofe humanitária e de direitos humanos", disse Woog em comunicado.

Mais de 400.000 pessoas foram deslocadas desde que rebeldes Seleka, muitos deles muçulmanos do vizinho Chade e Sudão, tomaram o poder em março, desencadeando uma onda de estupros, massacres e saques contra a população de maioria cristã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 400 pessoas morreram desde quinta-feira apenas na capital Bangui.

(Reportagem adicional de David Alexander, em Doha)