EUA votam em prévias eleitorais na 'Superterça'

Eleitores de 24 Estados norte-americanos votam nesta terça-feira, 5, em meio a uma campanha presidencial ainda indefinida, na qual os democratas Barack Obama e Hillary Clinton travam uma disputa acirrada, enquanto o republicano John McCain tenta desferir um golpe definitivo contra o adversário Mitt Romney. Veja também: Obama amplia vantagem sobre Hillary na Califórnia Campanhas de Hillary e Obama tentam conquistar 'terreno rival' Mulher de Schwarzenegger apoia Obama Candidatos nos EUA investem pesado na TV Especial eleições americanas Cobertura completa das eleições nos EUA . Barack Obama como você nunca viu . Amigo de Hillary, De Niro apoia Obama por 'uma nova moral' No dia mais importante das prévias nos EUA, os pré-candidatos das duas legendas se enfrentam na "superterça", tentando conquistar o maior número possível de delegados para as convenções de nomeação marcadas para meados deste ano. Hillary, senadora pelo Estado de Nova York, tenta conter o recente fortalecimento da candidatura Obama, senador pelo Estado de Illinois que diminuiu a vantagem dela nas pesquisas nacionais e em alguns Estados em meio ao processo que ocorre de costa a costa do país. McCain conseguiu, de última hora, o apoio do ex-governador de Nova York George Pataki, segundo a CNN. Mais da metade de todos os delegados democratas e cerca de 40 por cento dos delegados republicanos serão escolhidos na terça-feira. A Geórgia é o primeiro dos Estados a concluir suas prévias na terça-feira, às 19h (22h no horário de Brasília), apesar de estar previsto que os republicanos da Virgínia Ocidental realizem sua escolha antes disso. Pesquisas de opinião apontam para um embate cabeça-a-cabeça em vários Estados, mas uma enquete da Reuters/C-Span/Zogby mostrou que Obama tinha aberto uma vantagem de 13 pontos percentuais sobre Hillary na Califórnia, que sozinha envia 441 delegados para a convenção de nomeação da legenda -- mais de um quinto do total necessário para conquistar a vaga do Partido Democrata para a eleição presidencial de novembro. Entre os republicanos, McCain mantém uma liderança tranquila na maior parte dos grandes Estados. No entanto, o pré-candidato, senador pelo Estado do Arizona, e Romney, ex-governador de Massachusetts, mudaram seus planos e podem, de última hora, desembarcar na Califórnia, onde pesquisas apontam para um embate mais disputado. Uma enquete da Reuters/C-Span/Zogby mostrou Romney com uma vantagem de até 7 pontos percentuais na Califórnia, apesar de McCain manter uma liderança de dois dígitos em Nova York e em Nova Jersey. Hillary e Obama, que venceram cada um duas das quatro primeiras disputas importantes, aproveitaram a segunda-feira para buscar apoio entre os delegados da rica região nordeste dos EUA. As duas campanhas vêm gastando pesado em esforços publicitários de última hora, no país todo. Como os pré-candidatos democratas disputam a corrida palmo a palmo, seus assessores tentam diminuir as expectativas e falam em uma batalha demorada que se estenderá para Ohio e o Texas, em março, e para a Pensilvânia, em abril. Já que os democratas distribuem os delegados de forma proporcional aos votos que cada um recebe em cada Estado ou em cada distrito eleitoral, os pré-candidatos conquistam um grande número de delegados mesmo quando perdem a eleição em um determinado Estado. Disputa demorada "As regras de nomeação do nosso partido foram pensadas realmente para prolongar a disputa entre os dois candidatos mais fortes", afirmou Howard Wolfson, porta-voz de Hillary. "Muitos de nós reservarão passagens para o Texas e Ohio, e talvez para a Pensilvânia e para além disso." O coordenador de campanha de Obama, David Plouffe, destacou a liderança sólida com que contava Hillary em vários dos 22 Estados que realizam prévias democratas na "superterça". "Esperamos realmente que a senadora Clinton conquiste mais delegados no dia 5 de fevereiro e que também vencerá em mais Estados", afirmou Plouffe em um comunicado. Se Obama vencer em alguns Estados e ficar dentro de uma margem de cem delegados de Hillary na terça-feira, disse, "atingiremos nossa meta de sucesso". De outro lado, muitas disputas do Partido Republicano são do tipo tudo ou nada quando se trata da distribuição dos delegados, significando que um bom desempenho de McCain lhe garantiria uma vantagem significativa para o restante do processo. Em Boston, McCain afirmou que espera "ir bem para levar esse processo a uma conclusão". "Mas, se isso não acontecer, estaremos preparados para continuar a fazer campanha." O embate eleitoral esquentou novamente na segunda-feira, quando McCain e Romney levantaram dúvidas sobre o comprometimento de cada um deles com os ideais conservadores. McCain lançou uma nova peça de propaganda acusando Romney de disputar o comando de Massachusetts atacando o governo do ex-presidente republicano Ronald Reagan. "Mitt Romney foi contra Ronald Reagan antes de ser a favor dele", afirmou o anúncio. Romney tentou se valer de algumas queixas feitas pelos conservadores devido a posturas adotadas por McCain em relação aos impostos, à imigração e a uma reforma do sistema de financiamento de campanha. O ex-governador divulgou um anúncio dizendo que McCain concordava com Hillary a respeito de questões como a imigração, os impostos e os juízes conservadores. "Nós não precisamos de um líder que concorde com os conservadores?", perguntava o anúncio. O ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, que venceu a primeira prévia, no Estado de Iowa, também continua a participar da disputa dentro do Partido Republicano e tirou votos conservadores de Romney em algumas votações. Huckabee espera sair-se bem nas primárias dos Estados do sul dos EUA. Texto atualizado às 13h50