Europa deixa Siemens comprar softwarehouse dos EUA A Comissão Européia deu nesta sexta-feira, dia 27, sinal verde à compra do fabricante de programas de informática americano UGS pela alemã Siemens, por considerar que não prejudicará a concorrência no espaço econômico europeu. Em comunicado, o Executivo da União Européia lembrou que a Siemens opera em diversas áreas, de tecnologias da informação e da comunicação à fabricação de maquinaria para geração de energia, o transporte, a iluminação e os serviços financeiros. A UGS oferece soluções de informática para a manutenção dos computadores ao longo de sua vida útil. A Siemens integrará a UGS em sua divisão de automatização e controle, o que criará, segundo o grupo alemão, uma companhia líder em sistemas de automatização industrial. Após fazer uma investigação, a CE detectou uma sobreposição das atividades das duas companhias, mas chegou à conclusão de que não seria um problema para a concorrência no setor, já que, após a fusão, continuará havendo um número suficiente de provedores alternativos. A Comissão Européia também descarta que a unificação dos negócios de automatização possa levar a empresa resultante a desenvolver interfaces exclusivas que lhe permitam discriminar os concorrentes, já que nos mercados atingidos opera-se com interfaces padrões e abertas. A Siemens informou em janeiro que a aquisição da UGS representará um desembolso de ? 3,5 bilhões.