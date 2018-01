Europa gera lixo eletrônico suficiente para enterrar Nairóbi A Europa gera anualmente uma quantidade de lixo eletrônico suficiente para enterrar a cidade de Nairóbi, disse nesta quinta-feira, 30, o diretor de Desenvolvimento Sustentável da Direção do Meio Ambiente da Comissão Européia, Timo Makela. O termo lixo eletrônico se refere aos restos de computadores obsoletos, telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos. "Anualmente, a Europa produz entre 6 e 7 milhões de toneladas de lixo eletrônico e se esta quantidade fosse trazida a Nairóbi, daria para cobrir a cidade inteira a cada ano com um metro de resíduos", disse Makela. O representante europeu destacou que, frente à magnitude do problema, a União Européia introduziu nos últimos três anos legislação para favorecer a reciclagem de componentes de aparelhos eletrônicos e sua eliminação adequada. A UE aprovou uma diretiva sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, sempre que sejam substituíveis por outras menos danosas, e outra sobre o que fazer com estes quando se transformam em resíduos de modo a promover a reutilização e a reciclagem. Fórum Mundial de Resíduos Makela foi um dos participantes do Fórum Mundial de Resíduos Eletrônicos, realizado durante a conferência da Convenção de Basiléia sobre o controle de resíduos perigosos. Participaram do encontro ministros de diversos países, assim como representantes do setor privado e da sociedade civil, que debateram os modos adequados de lidar com os resíduos eletrônicos. Dados do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma) indicam que são geradas a cada ano entre 20 e 50 toneladas métricas de lixo eletrônico no mundo, e segundo a coalizão de ONGs Rede de Ação de Basiléia (BAN), a África se transformou no maior receptor mundial de equipamento eletrônico obsoleto. Outro conferencista, o ministro malaio do Meio Ambiente, Dato´Seri Azmi Khalid, explicou que a Malásia gera 120 mil toneladas métricas de resíduos eletrônicos ao ano, o que representa 23% da totalidade de seus resíduos. O ministro assinalou que a gestão desses resíduos "potencialmente perigosos" requer soluções inovadoras para seu tratamento e leis que o regulem. "Temos normas que asseguram que este lixo seja eliminado adequadamente, mas a experiência nos mostra que, para abordar este problema, não só fazem falta leis, mas boa informação estatística sobre quantos aparelhos eletrônicos são produzidos, descartados ou recuperados", concluiu. O vice-presidente da empresa de telefonia celular Nokia, Kirsi Sormunen, defendeu um consumo mais responsável e que os telefones que forem substituídos mas que ainda funcionem sejam guardados na em casa para possível substituição, em vez de ir diretamente para o lixo. Outro representante do setor privado, o diretor de Meio Ambiente da Hewlett Packard, Klaus Hieronymi, assinalou que o grande risco do lixo eletrônico se deriva "de uma reciclagem inadequada". Representantes de mais de 120 governos assistem em Nairóbi à conferência da Convenção de Basiléia, que termina na sexta, 1º de dezembro. Ratificada por mais de 160 países e em vigor desde 1992, a Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação tem o objetivo de proteger a saúde humana e do meio ambiente dos efeitos adversos derivados da produção, transporte e eliminação de resíduos perigosos. O tratado regula resíduos tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamáveis e infecciosos.