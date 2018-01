Europa impõe nova multa à Microsoft, de 899 milhões de euros

A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) anunciou nesta quarta-feira, 27, a imposição de uma multa de 899 milhões de euros (ou R$ 2,3 bilhões) à Microsoft por a empresa não ter cumprido as obrigações determinadas em 2004 para corrigir violações às regras de concorrência. A multa é a maior já aplicada sobre uma companhia pelas autoridades antitruste da Europa. VEJA TAMBÉM Microsoft vai abrir códigos do Windows A Microsoft é a primeira companhia em 50 anos a sofrer esse tipo de multa e não cumprir a determinação antitruste da UE, afirmou a comissária da Europa para a Concorrência, Neelie Kroes. Bruxelas havia condenado a Microsoft por cobrar royalties excessivos de empresas concorrentes para fornecer informações sobre sua plataforma Windows. Para as demais companhias, essas informações são necessárias para permitir que outros programas possam ser comercializados e que o consumidor não tenha de adquirir todos seus softwares da própria Microsoft apenas por ter o Windows instalado em seu computador. A empresa aceitou passar as informações, mas cobrou taxas consideradas como "injustas" pelos europeus. A UE, portanto, aceitou a queixa das demais empresas que alegaram que, ao dificultar a informação, a Microsoft estaria tentando garantir que o consumidor fosse obrigado a adquirir produtos de sua própria marca. Na avaliação de Bruxelas, isso seria um abuso de seu domínio de mercado e a Microsoft deveria tornar seus sistemas operacionais mais acessíveis aos concorrentes. A UE determinou que taxas razoáveis passassem a ser cobradas pela Microsoft para disponibilizar os dados e permitir que servidores concorrentes pudessem se conectar. Em 2004, após concluir que a Microsoft tinha abusado de sua posição de domínio no mercado da informática - por isso determinou outra sanção de 497,2 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) -, o órgão executivo da União Européia (UE) estabeleceu que a companhia devia oferecer essa informação às outras empresas. Essa decisão foi apoiada pelo Tribunal de Justiça da UE em setembro do ano passado, mas, segundo Bruxelas, a Microsoft só começou a cumpri-la adequadamente em 22 de outubro do ano passado. A maior empresa de software do mundo tentou evitar a retaliação anunciando que ajudaria as demais empresas a trabalhar com seus programas. Além disso, iniciou contatos para permitir certo acesso à sua tecnologia a programadores de outras marcas. Na quarta-feira, 27, diante do anúncio da UE, a companhia emitiu um comunicado insistindo que se trata de um "tema do passado". As multas são sobre o passado e sobre temas que já foram resolvidos, afirmou a companhia. Segundo a Microsoft, as medidas anunciadas na semana passada visam abrir o acesso dos produtos da companhia. Falar é fácil. Vamos esperar e ver qual é a realidade nesse caso, afirmou Kroes, em uma decisão que movimentou na quarta-feira a Comissão Européia. Segundo ela, a multa poderia ter sido ainda maior e valor de até US$ 2 bilhões foram considerados. Para ela, com o anúncio da nova multa recorde, a UE prova que quer "cumprimento de suas determinações, não promessas. Com a decisão anunciada quarta, o valor total da dívida da Microsoft chega a 1,68 bilhão de euros. Em 2007, a multa já chegava a 497 milhões de euros. Em julho de 2006, Bruxelas também multou a empresa em 280 milhões de euros por não prestar informações sobre como permitir que o programa Windows fosse conectado a outros programas de empresas rivais. "Espero que isso seja o fim do não cumprimento pela empresa", afirmou Kroes. Mas isso não significa ainda o fim dos problemas para a Microsoft. A UE iniciou dois casos na semana passada contra as práticas da empresa que, se confirmados, podem render multas expressivas. (com Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo)