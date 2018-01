Europa quer mesmo tratamento do Japão em TV digital A União Européia e a Coalizão DVB, formada por empresas que apóiam a adoção do padrão europeu de TV digital no País, informaram há pouco que formalizaram hoje convite ao governo do Brasil para que uma missão brasileira visite a Europa, a exemplo da viagem feita ao Japão. Em carta encaminhada hoje à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a União Européia se compromete a assinar com o governo brasileiro, nesta viagem, um acordo para a instalação no Brasil de uma fábrica de semicondutores. A intenção da União Européia de assinar um acordo se comprometendo a instalar essa fábrica já havia sido manifestada na quinta-feira passada pelo diretor-executivo da Philips na América Latina, Walter Duran, em entrevista à Agência Estado. A Philips integra a Coalizão DVB juntamente com a Nokia, ST Microelectronics, Thales, Siemens e Rhode & Schwartz. Na carta, os europeus convidam também o Brasil a participar do núcleo de desenvolvimento da segunda fase do sistema DVB. Os europeus ainda não deram por perdida a disputa com os japoneses para a implantação da TV digital no Brasil, mesmo com a assinatura, na semana passada, de um memorando entre os governos do Brasil e do Japão. Compromisso Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula não ter feito o anúncio formalmente, o compromisso assumido pela delegação brasileira com as autoridades japonesas mostra que a escolha do padrão japonês é praticamente certa. Integraram a comitiva brasileira na viagem ao Japão os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e das Comunicações, Hélio Costa, que só retorna a Brasília amanhã, de acordo com sua assessoria. Esses ministros deverão fazer ao longo desta semana um relatório sobre a viagem, que será entregue ao presidente Lula. De acordo com a carta, assinada pelo embaixador da União Européia no Brasil, João Pacheco, a comitiva brasileira seria recebida na viagem por representantes "de alto nível" da Comissão Européia, de governos da União Européia e da Coalizão DVB. "Esse convite reflete a firme intenção da Coalizão e da União Européia de aprofundar as ofertas encaminhadas em março, respondendo ao propósito do Governo de negociar as melhores contrapartidas para o Brasil no âmbito do processo decisório sobre a TV digital", diz nota distribuída à imprensa. Nela, a União Européia deixa claro que pretende melhorar a oferta feita no dia 24 de março, em carta também encaminhada à ministra Dilma, e diz que a viagem seria para discutir as novas contrapartidas e "para assinar um acordo de implantação de fábrica de semicondutores e centros de pesquisa e desenvolvimento nessa área no Brasil". Na carta de março, não havia o compromisso explícito da fábrica, que tampouco consta do memorando assinado com os japoneses. O embaixador da UE no Brasil solicita, também, uma reunião com a ministra, "logo que possível" para discutir a organização dessa visita. A assessoria da Casa Civil não informou se a ministra recebeu a carta, porque ela está no Rio de Janeiro, participando da reunião do Conselho de Administração da Petrobrás.