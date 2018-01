Europa tem novo concorrente do iTunes com lançamento do eMusic A loja virtual de músicas da Apple, a iTunes, tem um novo concorrente à altura e que estréia nesta terça no mercado europeu em 25 países: a loja eMusic, serviço que irá vender canções em formato digital tanto para tocadores de MP3 (os iPods da Apple inclusos) e telefones celulares. O serviço funcionará com base em assinaturas, que custarão entre ? 13 e ? 21, que darão direito a baixar entre 40 e 90 canções mensalmente. A loja conta com um catálogo de 1,7 milhão de canções e é uma extensão do serviço norte-americano que já conta com 200 mil assinantes nos EUA. O grande senão do eMusic é o uso do popular formato MP3, que não dispõe de uma tecnologia de controle de direitos de propriedade, o que facilita a pirataria de arquivos. Foi também o motivo pelo qual o serviço não conseguiu disponibilizar canções das grandes gravadoras, que não podem nem ouvir falar de formatos abertos, dando a preferência ao AAC ou WMA protegidos, usados pela Apple e Microsoft, respectivamente. Em compensação, o serviço é uma boa fonte para gêneros como jazz, música clássica, eletrônica e bandas alternativas e tem uma vantagem indubitável sobre a iTunes, ao menos para brasileiros: pode ser acessado por internautas do País, já que a loja da Apple restringe o acesso apenas para pessoas com domicílios nos países em que a companhia atua. Para usuários novos, a empresa alega que fornece um período de testes de 14 dias, que dão direito a baixar 25 músicas, mas só após o fornecimento do número de um cartão de crédito válido. (Com Agências Internacionais)