Europa terá 8ª Copa de Arremesso de Celular A cidade de Savonlinna, na Finlândia, deve sediar em agosto a 8ª edição da Copa Mundial de Arremesso de Celular e que reúne ´atletas´ de 70 países. O evento para-esportivo ganhará o aval de entidades ambientais pois será aproveitado para chamar a atenção dos consumidores e de governos para a importância do descarte ambientalmente correto de celulares e suas partes. Materiais tóxicos são utilizados na fabricação dos aparelhos e de baterias e que, quando descartados junto com o lixo doméstico, poluem o meio ambiente (daí os programas de recolhimento de baterias usadas, promovidas por muitos fabricantes de celulares inclusive no Brasil). O evento terá seletivas nesta edição, por conta do número elevado de candidatos. Savonlinna, uma cidade com cerca de 30 mil habitantes, também é conhecida por hospedar um festival anual de ópera. Modalidades Nas competições, podem ser lançados celulares com peso mínimo de 200 gramas e máximo de 400 gramas. São duas modalidades diferentes: estilo livre e clássico, nas versões masculino e feminino. No estilo clássico, o competidor lança o celular na altura de seu ombro buscando a maior distância possível. O atual campeão atirou um modelo Nokia de 350 gramas a 89 metros de distância. Já no estilo livre, o que vale é o bom humor, já que os candidatos podem se fantasiar e usar os mais diferentes estilos para atirar seu celular à distância. Interessados em competir poderão se inscrever pela internet e podem acompanhar o início das inscrições neste link que traz as regras e fotos da edição 2006 do evento.