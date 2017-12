Europa vai considerar mais sanções contra a Rússia, alerta Rompuy

Falando na reunião de líderes do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, Rompuy disse que a situação na Ucrânia estará entre os principais temas da agenda quando os líderes da União Europeia se reunirem com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mais tarde no sábado.

"Os russos, por sua vez, precisam usar toda a sua influência sobre os rebeldes para garantir a implementação dos acordos de Minsk", afirmou Van Rompuy em uma entrevista coletiva em Brisbane, na Austrália.

"A Rússia precisa conter o fluxo de armas e tropas do seu território para a Ucrânia, e a Rússia precisa retirar aquelas já presentes."

(Reportagem de Ian Chua)