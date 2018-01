Europeus apóiam Gil sobre adiar escolha de TV digital Os representantes do padrão europeu de TV Digital apoiaram hoje a proposta feita ontem pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, para que a escolha do padrão a ser adotado no Brasil seja adiada para ano que vem. O secretário executivo de relações com a América Latina da comissão européia, Paulo Lopes, disse que essa é uma decisão muito importante para ser tomada apenas observando-se os aspectos políticos. Segundo ele, a escolha do padrão de TV Digital terá impacto nos próximos 20 anos e, por isso, precisa ser mais bem analisada. "É uma excelente proposta (a do adiamento) e temos esperança de que vai ser considerada pelo governo brasileiro", disse Lopes. O presidente da Philips para a América Latina, Walter Duran, disse que o ideal é que a definição do padrão fique para depois das eleições, já que há pressões políticas para que a escolha seja feita antes de outubro. "Essa decisão é pior que casamento: não tem divórcio", brincou o executivo, no lançamento do Fórum DVB-Lac, uma espécie de parceira entre Europa, América Latina e Caribe para o desenvolvimento da TV Digital. Segundo ele, tomar uma decisão errada em questões tecnológicas pode representar no futuro prejuízos para o País. Tanto Duran quanto Lopes acreditam que o governo brasileiro ainda não tomou a sua decisão, mesmo com a assinatura de um memorando de entendimentos com o governo japonês e com a confirmação de que está sendo esperada no Brasil uma delegação japonesa para assinar o acordo de implantação da TV Digital no País.