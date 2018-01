Eurotúnel deve ser reaberto após fogo em caminhão fechar ligação subterrânea O operador do Eurotúnel disse que os serviços poderão ser reiniciados mais tarde neste sábado, após um trem ter sido evacuado e o túnel submarino que atravessa o canal da Mancha ter sido fechado no início do dia, devido à fumaça provada por fogo na carga de um caminhão.