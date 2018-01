Evan Williams: criador do Blogger e do Twitter ‘Brasil é 2º ou 3º no Twitter’ Qual é o tamanho do Twitter no Brasil? É o segundo ou o terceiro maior país no sistema. Nós não sabemos ao certo porque boa parte dos links que vêm do Brasil para o Twitter são via Orkut. Impossível saber se é spam ou se são mesmo pessoas se comunicando ou buscando informação no sistema. O Orkut se transformou no paraíso do spam. Você acha que traduzir a interface do Twitter é fundamental para crescermos mais no Brasil? O Blogger traduziu, o Orkut também... É. Estamos numa fase de crescimento. Em 2008, consolidamos o Twitter, que andava muito instável. Em 2009, queremos crescer bastante. Eu gostei muito do Brasil quando estive lá para licenciar o Blogger. Hoje, o Twitter está deixando de ser um ambiente utilizado apenas por geeks, interessados em tecnologia. Ouço histórias de famílias que moram dispersas pelo país. Ninguém conseguiu fazer a irmã escrever um blog, mas enviar mensagens curtas via Twitter ela faz. O Twitter cresce a que ritmo? Está crescendo rápido. Desastres são morbidamente bons para o sistema. Todo mundo vai ao Twitter nessa hora. Mas nem tudo que é escrito lá é necessariamente confiável toda hora. Acredito na sapiência das multidões. As pessoas vão aprender quando é possível acreditar no que lêem e quando é melhor cultivar um saudável ceticismo. P.D.