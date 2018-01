Evento aborda crescimento no setor de games O desenvolvimento e o potencial do mercado de jogos eletrônicos para celulares, Internet, televisão, simuladores para treinamento e outros estarão em pauta na 3ª Conferência de Desenvolvedores de Games (CDG), a se realizar em Copacabana nos dias 10, 11 e 12. Este mercado é crescente e movimenta cifras bilionárias, segundo o instituto de tecnologia de games T&T, Technology and Training, que promove o evento. A conferência deve ter a participação de programadores, artistas, produtores, desenhistas, músicos, profissionais de áudio, especialistas e interessados em entrar neste mercado, segundo os organizadores.