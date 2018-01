Evento aborda tecnologia aplicada ao setor público Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Mostra de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações Aplicadas ao Setor Público (Mostra TIC), que ocorre de 4 a 6 de abril, no Centro de Convenções do Blue Tree, em Brasília. A participação do público é gratuita, mas a inscrição deve ser feita por meio da internet. Neste ano, a novidade é a presença de palestrantes internacionais e representantes dos países da OEA, Organização dos Estados Americanos. No ano passado, o evento reuniu cerca de 14 mil visitantes. O evento trará os últimos avanços na emissão de documentos públicos (case do novo passaporte brasileiro), serviços de atendimento ao cidadão e o uso da internet pelo contribuinte, entre outros temas. Entre palestras, oficinas de trabalho, apresentação de cases e outras atividades, serão abordados temas que envolvem diretamente o cidadão, como a transparência no setor público, a TV Digital e os serviços que melhoram a vida das pessoas. O evento também contará com a mostra de produtos de fabricantes de equipamentos e fornecedores de software Serviço Mostra de soluções em tecnologia da informação e comunicações ao setor público Data: 04, 05 e 06 de abril de 2006 Horário: das 08h às 19h30 Local: Centro de Convenções do Hotel Blue Tree, Brasília-DF