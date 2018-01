Evento da Apple cria expectativa em torno de novo iPod

O anúncio de uma entrevista coletiva de Steve Jobs, presidente da Apple, marcada para esta quarta-feira, 5, gerou expectativas pelo lançamento de um novo modelo do reprodutor de música digital iPod e uma forte alta das ações da companhia. Veja também: Ações da Apple sobem por frenesi sobre iPod Para criador da internet, TV será como iPod Entre fortes boatos sobre o lançamento do novo iPod com tela sensível ao toque, como o iPhone, as ações da empresa californiana registraram nesta terça-feira uma forte alta de 4,1%, até US$ 144,16. A empresa enviou um convite a jornalistas e analistas para um ato com Steve Jobs, em San Francisco. Nele só aparece a frase "The beat goes on", que acompanha a promoção do iPod desde seu lançamento. Existe um grande sigilo sobre cada lançamento da Apple. Mas vários blogs tecnológicos especulam com a possibilidade de que a empresa lance uma nova geração do aparelho. Ele foi remodelado pela última vez há quase dois anos e já vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo todo. Uma das possibilidades é um iPod sem a famosa roda da Apple. O lançamento do iPhone, este ano, deixou em evidência que existe a tecnologia para criar um reprodutor com uma tela completamente táctil. A Apple também poderia apresentar ao público um novo iPod nano, o de tamanho médio, com uma tela maior, com roda, mas de interface semelhante à do iPhone. Outra hipótese é um novo iPod shuffle, o menor de todos, com mais memória mas com o mesmo preço. Outra expectativa é de que o fundador da Apple revele os números de vendas de seu revolucionário iPhone. A firma de pesquisa tecnológica iSuppli se aventurou a dizer que o iPhone foi o telefone inteligente mais vendido nos Estados Unidos em julho. A sua previsão para este ano é de 4,5 milhões de unidades vendidas. A Apple, que nas últimas semanas assinou acordos de distribuição com operadoras de telefonia européias, estabeleceu a meta de vender até setembro 1 milhão de aparelhos, o que poderia ser confirmado na entrevista de Steve Jobs.