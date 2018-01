Evento de games começa sexta e prevê público de 17 mil Começa nesta sexta, dia 4, o AGE 2006 ou Arena Gamer Experience, evento dedicado inteiramente ao universo dos jogos eletrônicos e que promete receber um público de 17 mil pessoas até o dia 6 de agosto. O evento acontece no Transamérica Expo Center em São Paulo, e reunirá grandes produtoras de jogos, distribuidoras e muitos lançamentos, além de organizar vários campeonatos nas mais diferentes modalidades. O AGE sediará, por exemplo, a etapa final da competição nacional de Winning Eleven 9 e o WSGV Invitation Tournment de Counter-Strike 1.6 - etapa qualificatória com as oito melhores equipes do País decidindo qual irá para as finais nos Estados Unidos. Eventos segmentados As produtoras também estarão realizando seus torneios menores, como no estande da MTV, onde os que dominam os rudimentos de música poderão arriscar acordes no game Guitar Hero (em que há um joystick em formato de guitarra ligado a um PlayStation 2). Já a Nintendo estará promovendo um campeonato de seu mais novo portátil Nintendo DS Lite. O AGE também terá jogos ´off-line´, com os RPGs de tabuleiro no estande da editora JBC, onde serão realizadas partidas de RPG e ARG (Alternate Reality Game) - que mescla mundo real com o virtual e que aumenta a sensação de imersão dos jogadores. Os jogos de cartas - cardgames - também estarão presentes com um campeonato de YU-GI-OH. Lançamentos As grandes produtoras do entretenimento eletrônico também trazem lançamentos, como a Atari que apresentará a nova versão do RPG Neverwinter Nights para PC, ou a Microsoft demonstrando o novíssimo Flight Simulator X e a expansão do jogo de estratégia Age of Empires III: The WarChiefs. Produtores brasileiros também participarão, mostrando seu trabalho por meio da Diverbrás, que apresenta o lançamento King of Fighters XI, jogo de luta no bom e velho estilo 2D. O evento trará ainda lançamentos em equipamentos e componentes. A fabricante de chipsets de vídeo ATI, recentemente comprada pela AMD, também terá seu estande no evento mostrando a placa aceleradora gráfica Radeon X1900GT. A Linksys, que fabrica equipamentos e comunicações, demonstra a sua nova linha de roteadores sem fio, a wireless-N, que são baseados na especificação 802.11n, um padrão ainda preliminar e que promete mais velocidade em comunicações Wi-Fi. E ainda, no final de cada dia, bandas subirão ao palco do evento para tocarem... músicas de games! A programação prevê clássicos como Super Mario e novidades como a trilha sonora que acompanha as lutas do game Naruto. A conferir. Serviço Evento: Arena Gamer Experience (AGE) Data: 4 a 6 de agosto Horários: Dias 04/08 (sexta-feira) e 05/08 (sábado): das 12 às 21 horas Dia 06/08 (domingo): das 11 às 20 horas Local: Transamérica Expo Center (Pavilhão C) - Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro - São Paulo. Preço: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada). Para quem se credenciar antecipadamente no site o valor é de R$ 20,00 (promoção válida somente para entradas inteiras).