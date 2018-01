Evento de tecnologia para bancos começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira, dia 13,a XVII edição do Ciab Febraban, evento de tecnologia que reúne seminários, workshops e feira de produtos e que é promovido pela Federação Brasileira de Bancos. Nesta edição, o evento traz 19 conferencistas internacionais, oriundos da África do Sul, Colômbia, Canadá, EUA, México, França, Inglaterra, Portugal, Holanda e outros representantes latino-americanos. O evento vai até o próximo dia 15, no Transamérica Expo, e a expectativa da organização é de que o Ciab tenha 1.600 congressistas participando dos três dias do evento, sendo 200 deles representando bancos latino-americanos e mais 100 observadores de outros países. Já no recinto de exposições, os aguardados 16 mil visitantes vão conhecer 80 estandes dos maiores fornecedores de tecnologia da informação do mundo. O evento tem o patrocínio da IBM, OI, CPM Braxis, Diebold Procomp, Itautec e Perto, entre outras. O tema central do congresso é o mobile banking, tecnologia que permite às instituições financeiras oferecer em telefones celulares e dispositivos de computação pessoal serviços e produtos bancários. Além desse tema, os conferencistas internacionais trarão a luz importantes questões para o futuro dos bancos como: prevenção à lavagem de ativos; biometria e reconhecimento de voz; certificação digital; bancarização e microcrédito; exportação de tecnologia; inovação; novas arquiteturas de produção e acessibilidade.