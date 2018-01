Evento discute acesso de banda larga pela rede elétrica Experimentos realizados em vários países do mundo - inclusive no Brasil - comprovaram ser possível distribuir acesso de banda larga por meio dos cabos da rede elétrica. A partir de centrais regionais, e desde que contando com modems especiais, residências poderiam ter acesso de alta velocidade à internet pelo fio da tomada. E os recentes avanços desta tecnologia são tema do evento Globalcomm, que o United Power Line Council (UPLC) realiza juntamente com a Associação da Indústria de Telecomunicações (TIA) nos EUA, no ínicio de junho, em Chicago, nos EUA. O evento falará dos recentes avanços técnicos em equipamentos de transmissão e recepção, modelos de negócio para as operadoras, além das perspectivas de longo prazo da banda larga por rede elétrica em comparação com outras opções de tecnologia. "Queremos promover os benefícios do acesso por rede elétrica para as operadoras que buscam plataformas de acesso atraentes para seus clientes empresariais e residenciais", disse Bill Moroney, presidente e diretor executivo do UPLC. Segundo dados da entidade a tecnologia de acesso por redes elétricas já atinge velocidades de 200 Mbps, e os fabricantes já estão alcançando volumes de produção com larga escala. Ao mesmo tempo, o FCC (Federal Communications Comission), órgão que regulamenta os padrões de comunicação nos EUA, estabeleceu regras para a operação desse tipo de acesso e está analisando a sua classificação como serviço de informação, nivelando a tecnologia com outras formas de transmissão de dados. Isso facilitaria sua adoção por operadoras nos EUA e também em outros países do mundo.