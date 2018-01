Evento discute casos de sucesso em marketing digital No próximo dia 09 de novembro, acontece em São Paulo, no WTC Hotel, o II Fórum de Marketing de Relacionamento na Web. O evento é direcionado a profissionais das áreas de comunicação, e-commerce e tecnologia da informação, e que tem por objetivo apresentar às empresas estratégias bem sucedidas de marketing online Serão apresentadas palestras e cases de sucesso das empresas: SulAmérica, Nestlé, Michelin e Motorola, além de painéis de discussão e debates, incluindo o assunto carreira. Exemplos A SulAmérica, como exemplo, mostrará como vem utilizando a web como ferramenta de apoio ao CRM (Customer Relationship Management) e como isso tem agregado valores e contribuído para a retenção de clientes e geração de leads e resultados obtidos. A Michelin abordará o desenvolvimento de uma estratégia de relacionamento na web para o cliente de seu cliente, mostrando o papel da extranet no relacionamento com seus revendedores e como os distribuidores foram treinados para promover comunicação multicanal (web, SMS, etc) com o consumidor. A Nestlé apontará quais são suas atividades e recursos de relacionamento na Internet, o cruzamento das ações online e offline, como a empresa tem aumentado o consumo de seus produtos após ter desenvolvido comunidades para tipos de públicos e quais foram os meios utilizados (newsletter, conteúdo, serviços, etc).