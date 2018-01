Evento discute como aumentar a popularidade dos blogs

Reunidos desde sábado, 25, para uma "desconferência" - ciclo de discussões em que não há temas pré-determinados -, os principais blogueiros do País debateram neste domingo, 26, soluções para tornar os blogs mais populares, tirando-os da "redoma" de serem lidos apenas por quem também escreve para esse tipo de site. Durante a primeira edição do evento Blogcamp, que termina neste domingo e discute formas de profissionalizar os blogs, os participantes levantaram a bandeira de que a "propaganda é a alma do negócio". Um dos blogueiros mais estrelados do Brasil, Edney Souza, do interney.net, respondeu dúvidas dos participantes. "É importante levar o blog a sério. Fazer propaganda em Orkut, fóruns virtuais, listas de discussões, etc, pode trazer novos leitores. Dedicar tempo para responder aos leitores que postam comentários e mandam e-mails também é uma estratégia." Ficar de olho no que os internautas mais procuram na web é uma outra alternativa. "Isso pode fazer com que as pessoas encontrem o seu blog pelo Google, por exemplo, e, se gostarem, começam a freqüentá-lo sempre", disse Souza. A discussão durou horas e começou após os participantes constatarem que os assuntos tratados no encontro estavam girando apenas em torno de ganhar dinheiro com blogs. O evento é inspirado no Barcamp, modelo de encontro criado nos Estados Unidos em que a programação é definida na hora pelos participantes, sem palestrantes pré-determinados. "Antes de pensar em gerar lucro com as visitas, temos que pensar em como ter maior tráfego de visitantes. Só assim conseguiremos 'vender' os blogs para as agências de publicidade anunciarem", disse um dos organizadores do evento, o também blogueiro Manoel Netto. "Não acho que perdi tempo vindo aqui, mas com certeza faltou pluralidade às discussões do Barcamp", comenta o diretor executivo do Instituto de Educação Arte e Cultura Ladjane Bandeira, Joel Moraes. Ele veio de Recife para participar do evento com a intenção de falar e ouvir sobre o uso dos blog para projetos educacionais. "Não abomino os temas sobre as formas de tornar os sites rentáveis, mas blog pode ter outras finalidades", diz.