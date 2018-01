Evento discute futuro da sociedade na Era da Informação ?Conhecimento aberto, sociedade livre? será o tema discutido na terceira edição do Congresso On-Line do Observatório para a Cibersociedade, de 20 de novembro a 3 de dezembro, pela internet. A data-limite para o envio de trabalhos é 30 de outubro. Com o objetivo de promover uma reflexão acadêmica sobre a nova sociedade tecnológica, o evento é voltado a pesquisadores e docentes das áreas das ciências sociais, humanas e tecnológicas, além de profissionais da iniciativa privada. Segundo a Fundação Observatório para a Sociedade da Informação da Catalunha (Fobsic), na Espanha, que organiza o evento, serão discutidas questões relacionadas à cibersociedade, de modo a estabelecer uma reflexão sobre o presente e o futuro do conhecimento na era da informação.