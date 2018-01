Evento em Santos discute segurança da informação A SBC, Sociedade Brasileira de Computação, organiza em Santos, no Estado de São Paulo, a 6ª edição do Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais. Com foco em segurança da informação, o evento, que acontece entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, tem como principal objetivo atuar como um espaço para a apresentação de pesquisas e atividades relevantes na área de segurança de sistemas de informação. Além de propiciar a integração da comunidade brasileira de pesquisadores e profissionais atuantes na área de segurança, o evento pretende promover o intercâmbio de informações com especialistas estrangeiros responsáveis por importantes avanços do setor. Segundo os organizadores do evento, entre os convidados internacionais que confirmaram presença estão Tanja Lange, da Universidade da Dinamarca, Daniel Bernstein, da Universidade de Illinois em Chicago (EUA), Bart Prennel, da Universidade de Leuven, na Bélgica, e Çetin Kaya Koç, da Universidade do Estado de Oregon (EUA). Além das conferências internacionais, haverá a realização de sessões técnicas, minicursos, palestras, painéis de discussão e workshops.