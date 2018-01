Evento em São Paulo fala de segurança digital e física Uma feira especializada em segurança de todos os tipos: patrimonial, de perímetro e até mesmo de infra-estruturas de dados, além de produtos de segurança e comunicação e biometria. Este é o tema da ISC Brasil (International Security and Conference), feira que começa nesta quarta, dia 30 de agosto, e vai até o dia 1º de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Dirigido a profissionais dos setores públicos e privados ligados ao mercado de segurança, o evento irá promover simultaneamente o Congresso Internacional ISC Brasil 2006, além de Seminários e Workshops Empresariais. ?Estamos em constante pesquisa para saber em quais regiões os negócios de segurança apresentam tendências de crescimento. Em um mercado emergente como o brasileiro, encontramos a oportunidade de criar um evento ISC que será o espelho do já existente nos EUA, porém, atendendo às necessidades do mercado de segurança da América do Sul e América Latina?, comenta José Danghesi, diretor do evento. Segurança física e patrimonial Além de dispositivos e tecnologias digitais, a feira ISC também terá direito a produtos de controle de entrada, como câmeras, catracas, sistemas de identificação biométrica (que usam sinais físicos como impressão digital e scanners de retina), entre outras tecnologias. A diversidade de produtos presentes fazem parte de um mercado que envolve sete mil empresas no País, e que movimentou cerca de US$ 900 milhões em 2005, e que segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), deve apresentar crescimento de 15% neste ano. Produtos A Bosch Sistemas de Segurança trará diversos produtos para a feira, como o VIP X 1600, um codificador de vídeo câmera de alta performance; o AEC, um sistema de controle de acesso baseado em web, projetado especificamente para a empresa de pequeno e médio porte; e o BIS, um sistema que tem como destaque o decodificador VideoJet 10, que usa o sistema de vídeo MPEG-4 (de alta compressão). A divisão de produtos de segurança da Sony mostrará sua linha completa de câmeras IP, gravadores de rede, monitores e servidores de vídeo. ?Durante a feira, lançaremos a linha NSR de gravadores de rede, composta por três produtos, e duas câmeras IP de ótima relação custo-benefício, para quem pretende migrar do sistema analógico para o sistema IP?, explica Flavio Godinho, gerente de produtos da linha IPELA da Sony Brasil. Já a Bycon apresentará soluções VPON: de equipamento de gravação digital de vídeo e áudio capaz de integrar sistemas de vídeo interno e que podem receber sinais de até 1024 câmeras e que podem, com a presença de usuários, acionar equipamentos eletrônicos, automatizando aplicações de acesso ou o acionamento de maquinário. Organizada pela Alcântara Machado e Reed Exhibitions. O evento terá a presença de 40 fabricantes e prestadores de serviços. A entrada é gratuita.