Evento evangélico causa lentidão em trânsito em SP

A marcha, com oito carros de som, tem itinerário programado entre a Praça da Luz, na região central da cidade, e a Praça Heróis da FEB, na zona norte, em um trajeto de cerca de 4 quilômetros. Ao longo do dia, o trânsito ficará prejudicado em vias importantes da região como Avenida Santos Dumont, Olavo Fontoura, Tiradentes. A CET montou um esquema com 120 homens. Após a marcha, programada para terminar na Praça Heróis da FEB, haverá shows de artistas evangélicos até as 21h.