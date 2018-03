Evento religioso provoca trânsito no centro de SP O trânsito está lento nas proximidades do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. No local, grande quantidade de pessoas participa do evento religioso da Igreja Internacional da Graça de Deus. Em consequência, há congestionamento de 1 km na Av. Prestes Maia, na Avenida Tiradentes e próximo à Praça das Bandeiras. A Av. do Estado também está congestionada desde a rua 25 de Março até a rua Mercúrio. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora a região até as 14 horas, quando deve terminar o evento.